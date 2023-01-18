وسائل إعلام: واشنطن تعتزم الإعلان قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات لأوكرانيا

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين بأن واشنطن قد تعلن عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة، فيما لا تعتزم بعد توريد الدبابات لها.

وقالت القناة: "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة... وتطلب كييف دبابات حديثة، وهو الطلب الذي لم توافق عليه الولايات المتحدة حتى الآن".

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وأشارت إلى أن واشنطن، تبدو أكثر حذرا في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من الحلفاء الذين أعلنوا عن إرسال دبابات إلى كييف.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية من أن مساعدتها العسكرية المستمرة على نطاق واسع لكييف، تورطها أكثر فأكثر في النزاع إلى جانب نظام كييف"، وأن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا تعتبر هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي