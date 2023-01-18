موسكو: دبلوماسية الغرب السرية المناهضة لروسيا وضعت أوروبا كلها على شفا صراع مسلح

قال رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا، قسطنطين غافريلوف، إن دبلوماسية الغرب السرية المناهضة لروسيا بدعم كييف العسكري، وضعت أوروبا كلها على شفا صراع مسلح.

وأضاف غافريلوف خلال جلسة عامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كرست للتعاون الأمني اليوم الأربعاء: "استخدمت ألمانيا وفرنسا "الوسيطان المشاركان" في إحلال السلام في أوكرانيا اتفاقات مينسك غطاء لدبلوماسية سرية تهدف إلى مناهضة روسيا، ودعم كييف عسكريا بمساعدة مباشرة من حلف الناتو، وبجهود القوى الأوروبية الكبرى دفعت هذه السياسة في نهاية المطاف أوروبا بأكملها إلى حافة صراع مسلح" مع روسيا.

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وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت"، إن جهود الوساطة التي بذلتها ألمانيا وفرنسا في إطار "صيغة مينسك"، كانت تهدف لمنح أوكرانيا مزيدا من الوقت "لتصبح أقوى".

المصدر: نوفوستي