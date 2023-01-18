الجيش اللبناني يمنع جرافة إسرائية من اختراق الخط الأزق الحدودي (صور + فيديو)

أفادت قناة "المنار" بأن الجيش اللبناني أوقف بالقوة جرافة إسرائيلية حاولت اختراق الخط الأزرق المحاذي للسياج الفاصل بين مستعمرة المطلّة، وسهل الخيام اللبناني.

عاجل

مراسل المنار :

شاهد كيف تعمل الجرافة الإسرائيلية المعادية على بعد سنتمترات من أجساد جنود الجيش اللبناني لضمان عدم خرقها للخط الأزرق 💪♥️✌️ pic.twitter.com/nJgO4tkFWo — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) January 18, 2023

وأوضح مراسل قناة المنار، أن جرافات الجيش الإسرائيلي، حاولت للمرة الرابعة على التوالي اختراق السياج الشائك المحاذي للخط الأزرق بين مستعمرة المطلة المتاخمة، ومنطقة سهل الخيام اللبناني.

تحديث جديد :

جنود الجيش اللبناني يمنعون الجرافة الإسرائيلية من العمل خارج الخط الأزرق عند حدود "المطلة" للمحاولة الرابعة على التوالي 💪✌️ pic.twitter.com/ekal73HWLt — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) January 18, 2023

وهرعت قوات كبيرة من الجيش اللبناني إلى المنطقة الحدودية، وأوقفت الجرافة الإسرائيلية التي اخترقت السياج، ومنعتها من إكمال عملها.

صور من لحظة إجبار العدو على وقف العمل عند حدود مستعمرة "المطلة" من قبل الجيش اللبناني لخرقه الخط الأزرق pic.twitter.com/kpi6HCyYL8 — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) January 18, 2023

كما هرعت قوات "اليونيفيل" الدولية لمراقبة الحدود وتوثيق الحادث لمنع التوتر.

المصدر: "المنار"