 
مباشر

الجيش اللبناني يمنع جرافة إسرائية من اختراق الخط الأزق الحدودي (صور + فيديو)

أخبار العالم

الجيش اللبناني يمنع جرافة إسرائية من اختراق الخط الأزق الحدودي (صور + فيديو)
www.almanar.com.lb
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ul0m

أفادت قناة "المنار" بأن الجيش اللبناني أوقف بالقوة جرافة إسرائيلية حاولت اختراق الخط الأزرق المحاذي للسياج الفاصل بين مستعمرة المطلّة، وسهل الخيام اللبناني.

وأوضح مراسل قناة المنار، أن جرافات الجيش الإسرائيلي، حاولت للمرة الرابعة على التوالي اختراق السياج الشائك المحاذي للخط الأزرق بين مستعمرة المطلة المتاخمة، ومنطقة سهل الخيام اللبناني.

وهرعت قوات كبيرة من الجيش اللبناني إلى المنطقة الحدودية، وأوقفت الجرافة الإسرائيلية التي اخترقت السياج، ومنعتها من إكمال عملها.

كما هرعت قوات "اليونيفيل" الدولية لمراقبة الحدود وتوثيق الحادث لمنع التوتر.

 

المصدر: "المنار"

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا