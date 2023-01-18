جردة حساب.. الاتحاد الأوروبي يكشف حجم مساعداته العسكرية لأوكرانيا

أفادت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة ماسرالي، بأن دول الاتحاد الأوروبي، زودت أوكرانيا بأسلحة تقدر بـ 11.5 مليار يورو.

وأوضحت ماسرالي، أن صندوق السلام الأوروبي، خصص مبلغ 3.1 مليار يورو، لتعويض وتحفيز الدول التي ساهمت في إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

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وأنشأ الاتحاد الأوروبي صندوق السلام الأوروبي، الممول من خارج ميزانية الاتحاد في مارس 2021، لمنع النزاعات وتعزيز الأمن الدولي، بتمويل بلغ قرابة الـ 5.7 مليار يورو للفترة ما بين 2021-2027.

وصرح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في شهر نوفمبر 2022، بأنه تم إنفاق مبلغ 3.1 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي.

المصدر: نوفوستي