 
مباشر

جردة حساب.. الاتحاد الأوروبي يكشف حجم مساعداته العسكرية لأوكرانيا

أخبار العالم

جردة حساب.. الاتحاد الأوروبي يكشف حجم مساعداته العسكرية لأوكرانيا
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukzj

أفادت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة ماسرالي، بأن دول الاتحاد الأوروبي، زودت أوكرانيا بأسلحة تقدر بـ 11.5 مليار يورو.

وأوضحت ماسرالي، أن صندوق السلام الأوروبي، خصص مبلغ 3.1 مليار يورو، لتعويض وتحفيز الدول التي ساهمت في إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

إقرأ المزيد
سفير روسي: أسلحة الغرب المرسلة إلى أوكرانيا تنتقل بشكل كبير إلى السوق السوداء
سفير روسي: أسلحة الغرب المرسلة إلى أوكرانيا تنتقل بشكل كبير إلى السوق السوداء

وأنشأ الاتحاد الأوروبي صندوق السلام الأوروبي، الممول من خارج ميزانية الاتحاد في مارس 2021، لمنع النزاعات وتعزيز الأمن الدولي، بتمويل بلغ قرابة الـ 5.7 مليار يورو للفترة ما بين 2021-2027.

وصرح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في شهر نوفمبر 2022، بأنه تم إنفاق مبلغ 3.1 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا