غوتيريش يحث على جذب رجال الأعمال والقطاع الخاص لتصدير الأسمدة من روسيا وأوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجذب القطاع الخاص ورجال الاعمال لضمان تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.

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وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "بدون خلق ظروف للجذب واسع النطاق للقطاع الخاص ليس من الممكن تحقيق الأمن الغذائي العالمي. ولذلك يجب علينا أن نتعاون مع القطاع الخاص لكي يتم تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية والأوكرانية دون انقطاع وبأسعار معقولة".

وأضاف أنه خلال الأزمة ساعد قطاع التأمين في دعم حركة السفن من أوكرانيا وروسيا. وتابع: "نحن بحاجة كبيرة لإشراك لاعبين آخرين من القطاع الخاص مثل القطاع المصرفي والتجار والموردين".

المصدر: نوفوستي