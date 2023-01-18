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محكمة لاتفية تبقي مارات قاسم قيد الاعتقال

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محكمة لاتفية تبقي مارات قاسم قيد الاعتقال
Sputnik
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أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن محكمة لاتفية أقرت إبقاء الصحفي الروسي مارات قاسم قيد الاعتقال في لاتفيا.  

وكتبت الوكالة على قناتها في تيلغرام: "رفضت المحكمة استئناف المحامين، وحكمت بإبقاء مارات قاسم قيد الاعتقال في لاتفيا". 

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وقال محامي الدفاع عن قاسم، إنه سيقدم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان.

وأعلنت سلطات لاتفيا، في الخامس من شهر يناير الحالي، اعتقال رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" الروسية مارات قاسم، في العاصمة اللاتفية ريغا، بتهمة التجسس وانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" أن الصحفي قاسم يواجه تهمتي التجسس وانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، وفي حالة ثبوت التهمتين قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ويحمل الصحفي جنسية لاتفيا ويعتبر من مواطنيها، ويعيش ويعمل في موسكو منذ عدة سنوات في مجموعة "روسيا اليوم" الإعلامية، والتي تضم كذلك "سبوتنيك ليتوانيا".

في 30 ديسمبر، وصل الصحفي إلى لاتفيا لأسباب عائلية- لزيارة جدته المريضة والمقيمة في لاتفيا.

المصدر: نوفوستي

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