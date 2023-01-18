وزيرة الخزانة الأمريكية تلتقي نظيرها الصيني لمناقشة الاقتصاد

التقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، نظيرها الصيني ليو هي وتعهدت ببذل مزيد من الجهود لحل الخلافات و"منع المنافسة من التحول بأي شكل من الأشكال إلى صراع".

يعد أول اجتماع مباشر بين يلين ونائب رئيس مجلس الدولة، ليو هي، أرفع مستوى من الاتصالات بين البلدين منذ اتفاق قادة البلدين في نوفمبر على ضرورة البحث عن مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأعرب ليو عن استعداده للتعاون مع نظيرته الأمريكية للبحث عن أرضية مشتركة بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت يلين موجهة حديثها لليو، أمام الصحفيين: "بينما لدينا مناطق خلاف، وسنتحدث عنها بشكل مباشر، يجب ألا نسمح لسوء التفاهم، لا سيما ذلك الناجم عن نقص المحادثات، أن يؤدي إلى الإضرار بعلاقاتنا المالية والاقتصادية"، معتبرة أن البلدين "يتحملان مسؤولية إدارة خلافاتهما ومنع المنافسة من التحول بأي شكل من الأشكال إلى صراع".

المصدر:AP