لافروف: لقاء ناريشكين مع بيرنز تم بطلب وجهه بايدن لنظيره الروسي

تم عقد لقاء بين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، في العام الماضي بطلب من الجانب الأمريكي.

أعلن ذلك اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأكد على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بالذات، طلب ذلك من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الإجمالي: "لقد طلب بايدن ذلك من بوتين. طلب أن يلتقي ناريشكين مع بيرنز. وبالفعل تم عقد اللقاء".

وشدد لافروف، على أن اللقاء كان فعلا جديا ونافعا لحد كبير.

المصدر: نوفوستي