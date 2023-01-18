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أستراليا ترسل 70 عسكريا ليشاركوا في تدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا

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أستراليا ترسل 70 عسكريا ليشاركوا في تدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا
Globallookpress U.S. Marine Corps photo by Cpl. Reba James/Released
صورة من الأرشيف
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أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز أن 70 عسكريا أستراليا سيشاركون في برنامج تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا.

وأكد الوزير في بيان له، يوم الأربعاء، أن العسكريين سيغادرون قاعدة "داروين" الأسترالية هذا الأسبوع للانضمام إلى بعثة تدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا.

وأوضح أن العسكريين الأستراليين سيركزون على تدريب الجنود الأوكرانيين على تكتيك المشاة الأساسي في ظروف المدن والغابات.

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وأشار إلى أن أي عسكري أسترالي لن يتوجه إلى الأراضي الأوكراني في إطار هذا البرنامج.

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن إطلاق بعثة لتدريب آلاف العسكريين الأوكرانيين على أراضي. وأعرب عدد من الدول الغربية الأخرى عن رغبتها المشاركة في هذه البعثة وإرسال خبراءها لتدريب الجنود.

المصدر: تاس

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