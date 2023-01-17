واشنطن تغرّم شركة طيران حلّقت طائراتها في الأجواء العراقية

أعلنت وزارة النقل الأمريكية تغريم شركة "فرجين أتلانتيك" بـ1.05 مليون دولار، على تحليق طائراتها في المجال الجوي العراقي.

وقالت وزارة النقل إن تحقيقا أجراه مكتب حماية المستهلك في مجال الطيران وجد أن شركة "فيرجن أتلانتيك" حلقت عبر المجال الجوي العراقي عدة مرات بين 16 سبتمبر 2020 و16 سبتمبر 2021.

وخلال هذه الفترة الزمنية، منعت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) شركات الطيران الأمريكية من التحليق فوق المجال الجوي العراقي بسبب مخاوف من احتمال إسقاط الطائرات التجارية بصواريخ أرض جو.

ورغم من أن شركة "فيرجن أتلانتيك" ليست شركة طيران مسجلة في الولايات المتحدة، كانت الرحلات المعنية تعمل برقم رحلة خطوط "دلتا إير لاينز" الجوية كجزء من اتفاقية شاملة للرمز المشترك بين الشركتين.

ونظرا لأن الطائرات كانت تحمل رقم رحلة لشركة طيران مسجلة في الولايات المتحدة، فقد طُلب منها الامتثال لنفس قيود المجال الجوي التي تخضع لها شركة الطيران الأمريكية.

وقالت شركة "فيرجن أتلانتيك" إنها علمت أنها انتهكت قواعد الطيران الفيدرالية في 15 سبتمبر 2021، وأوقفت على الفور تشغيل الرحلات الجوية فوق العراق من خلال خدمات التبادل بالرمز مع خطوط دلتا الجوية.

جدير بالذكر أن وزارة النقل في الولايات المتحدة تملك سلطة قضائية على هذا الأمر لأن الرحلات كانت تحمل رمز شركة "دلتا إير لاينز" الأمريكية.

وفي الوقت الذي كان فيه مسؤولو الطيران الأمريكيون لا يزالون يحظرون التحليق في الأجواء العراقية، كان العديد من سلطات الطيران المدني الآخرين إما رفعوا جميع القيود أو كانوا يحظرون الطيران على ارتفاعات منخفضة فقط.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية