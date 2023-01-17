قديروف يعلن سيطرة قوات "أحمد" الروسية على معقل محصّن لقوات كييف وينشر مشاهد الاقتحام

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن مقاتلي قوات "أحمد" الروسية اقتحموا معقلا محصنا لقوات كييف على محور مارينسكي في جمهورية دونيتسك، وقتلوا وأسروا معظم المدافعين عنه.

وقال قديروف: "هناك أخبار سارة من منطقة العملية العسكرية الروسية. اقتحم مقاتلو قوات "أحمد" الروسية الخاصة معقلا محصنا لقوات كييف. وتم القضاء على معظم جنود العدو، وأسر عدد كبير منهم".

وأكد أن المعقل كان محصنا بشكل جيد جدا ومحاطا بالخنادق والسرادب، ويقع في منطقة استراتيجية.

وشدد على أن هذه العملية جاءت "نتيجة رائعة لجنودنا"، وأن خط الدفاع مهم استراتيجيا، وهذا يؤكد النجاح الكبير للقوات الروسية على محور مارينسكي.

وتعليقا على المشاهد التي نشرها وبينها تقديم الإسعافات الأولية للجنود الأوكرانيين، قال قديروف: "صورة دلالية توضح بشكل جلي جوانب الخير والشر".

المصدر: نوفوستي