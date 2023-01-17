البنتاغون: الإدارة الأمريكية وجهت طلبا للكونغرس بترخيص بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا

أعلن البنتاغون أن الإدارة الأمريكية وجهت طلبا للكونغرس بترخيص صفقة لبيع مقاتلات "إف 16" الأمريكية لتركيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "مع الاعتراف بأن ذلك قيد الدراسة لدى الكونغرس، أود أن أترك القرار في ذلك لوكالة التعاون الأمني والدفاعي".

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وتابع: "بالطبع عندما يدور الحديث عن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، وكنا نتحدث دائما أن تركيا تعتبر شريكا وحليفا هاما".

وأضاف: "سنواصل العمل مع قادة تركيا بشأن مسألة تعزيز هذه العلاقات وضمان مراعاة الاحتياجات الدفاعية للبلدين".

ورفض المتحدث ربط مسألة توريد "إف 16" لتركيا بصفقة توريد مقاتلات "إف 35" الحديثة لليونان، مؤكدا أن العلاقات مع البلدين مهمة بالنسبة لواشنطن.

وتعتبر وكالة التعاون الأمني والدفاعي الهيئة المسؤولة عن صفقات توريد الأسلحة إلى الخارج وقضايا التعاون العسكري التقني بين واشنطن وشركائها.

المصدر: تاس