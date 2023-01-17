خبير عسكري مصري: الناتو والغرب يعطون الأسلحة لأوكرانيا بحساب دقيق جدا وذلك لن يؤثر على روسيا

قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء أركان حرب نصر سالم، في حديث لـRT الثلاثاء، إن الناتو والغرب يزودان أوكرانيا بالأسلحة بحساب دقيق جدا لاستنزاف قدرات روسيا قدر الإمكان.

وأضاف نصر سالم: "في الوقت نفسه لا يعطون لروسيا المبرر لاستخدام سلاح قوي مثل الأسلحة النووية التكتيكية لأن الغرب لو زود أوكرانيا بأسلحة أقوى من ذلك يمكنها أن تطال الأراضي الروسية، فإنه وفي هذه الحالة لن تقبل روسيا بهذا الأمر".

وتابع قائلا إن "روسيا تمتلك قدرات نيرانية يمكنها أن تضرب وتدمر أكثر من هذا، وبالتالي يعطون أوكرانيا الأسلحة الغربية ويشترطون عدم استخدامها ضد أي أهداف روسية خارج حدود أوكرانيا".

وأكد أن تأثير هذا الأمر في أن ينهي الحرب أو يؤثر بشكل حاد على روسيا، لن يحدث، مشيرا إلى أنها "عملية استنزاف يمددون مداها أكثر، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المسلطة على موسكو على أمل أن تؤتي ثمارها".

المصدر: RT