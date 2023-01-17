وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى كوريا الجنوبية والفلبين

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستين، سيتوجه قريبا إلى كوريا الجنوبية والفلبين لبحث تعزيز الشراكة الدفاعية بين واشنطن وهاتين الدولتين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "بوسعي التأكيد أنه خلال الأسابيع القريبة سيزور الوزير أوستين جمهورية كوريا والفلبين للقاء مسؤولين رفيعي المستوى وقادة عسكريين في البلدين".

وأشار إلى أن الزيارتين ستجريان "في الظروف عندما تواصل الولايات المتحدة والبلدان اللذان يعتبران حليفين رئيسيين، تعزيز الشراكة الدفاعية".

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وأضاف أن "هذه الجولة تؤكد مجددا التزامنا الثابت بالعمل سوية مع الحلفاء والشركاء من أجل وضع رؤية مشتركة لكيفية الحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهادئ والهندي".

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية قد أفادت بأن أوستين قد يزور البلاد قبل نهاية الشهر الجاري لإجراء مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، ولقاء رئيس الجمهورية يون سوك يول.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان الوضع في شبه الجزيرة الكورية وبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، والتعاون الأمني مع اليابان.

المصدر: تاس