أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة بدأت تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، في دورة تستغرق عدة أشهر.

وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "بدأ التدريب وسيستغرق عدة أشهر".

وأكد أن الولايات المتحدة تخطط لتدريب 90-100 أوكراني على استخدام منظومات "باتريوت".

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وصرح المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، في وقت سابق بأنه سيتعين على كييف "قبول حقيقة مخيفة" بأن نظام "باتريوت" لن ينقذ أوكرانيا من الهزيمة".

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في أوكرانيا، بتوريد الأسلحة وتدريب العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي