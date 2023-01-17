صحيفة بريطانية: روسيا يمكنها إحداث "تسونامي" لدول "الناتو" وإغراق بريطانيا

أكد الكاتب في صحيفة Express البريطانية، جاك والترز، أن روسيا يمكنها إحداث تسونامي لدول "الناتو" بطوربيدات "بوسيدون" النووية الروبوتية، وإغراق بريطانيا.

وقال والترز: "الطوربيدات النووية الروسية قادرة على إغراق بريطانيا في أعماق البحر".

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وأكد أن السلاح يصدر صوتا خافتا جدا، ويمتاز بقدرته الفائقة على المناورة مما يجعل من المستحيل على قوات حلف "الناتو" تدميره.

وأشار إلى أن كل غواصة نووية يمكنها حمل ما يصل إلى 6 من هذه الطوربيدات.

يذكر أن طوربيد "بوسيدون" النووي قادر على الإبحار بسرعة هائلة، ما يجعل اعتراضه مستحيلا من قبل الغواصات والطوربيدات المعادية، كما أنه يستطيع تدمير أي غواصة.

وأطلق حلف "الناتو" على هذا الطوربيد اسم "سلاح يوم القيامة" لقدرته على إثارة إعصار إشعاعي بالقرب من أي شاطئ.

المصدر: نوفوستي