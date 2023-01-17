وصفته بـ"الإنجاز التاريخي".. سيئول تعلن نجاح مقاتلة محلية باختراق جدار الصوت

أعلنت سيئول أن نموذجا أوليا من طائرة محلية الصنع نجح في اختراق جدار الصوت، في إنجاز وصفته وزارة الدفاع بأنه "تاريخي".

وقالت وكالة شراء الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية إن نموذجا أوليا من الطائرة المقاتلة المحلية الصنع "KF-21" نجح في الوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت.

وأوضحت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي أن المقاتلة حلقت فوق المياه الجنوبية للبلاد، في رحلة تجريبية، ووصلت سرعتها إلى 1 ماخ، أو 1,224 كيلومترا في الساعة، على ارتفاع 40 ألف قدم، وذلك في الساعة 3:15 مساء اليوم.

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وأضافت الإدارة أن النموذج الأولي حلق لمدة 56 دقيقة بعد إقلاعه من جناح التدريب الثالث التابع لسلاح الجو في "ساتشيون"، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب سيئول. وقد قام النموذج الأولي برحلته الأولى في يوليو من العام الماضي.

وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ-سوب، رحب بذلك التطور، ووصفه بأنه "إنجاز تاريخي".

ونقلت الإدارة عن الوزير: "من خلال النجاح في تجاوز سرعة الصوت، عزز جيشنا الأساس لبناء جيش قوي يعتمد على العلوم والتكنولوجيا"، وأضاف: "لقد اتخذنا خطوة أخرى إلى الأمام نحو هدف التحول إلى رابع أكبر مصدر دفاعي في العالم".

وذكرت وكالة "يونهاب" أن مشروع المقاتلة "KF-21" أُطلق عام 2015 بقيمة 8.8 ترليون وون (7.09 مليار دولار أمريكي). ويسعى المشروع إلى تطوير مقاتلة من الجيل 4.5 لتحل محل أسطول البلاد القديم من طائرات "F-4" و"F-5" التي سيتم الاستغناء عنها بعد عقود من الخدمة.

وقد أجرت ثلاثة نماذج أولية من المقاتلة أكثر من 80 اختبارا للطيران حتى الآن لتوسيع قدرة المقاتلة من حيث الارتفاع والسرعة والعناصر الأخرى، منذ أول رحلة تجريبية في يوليو.

المصدر: وكالة "يونهاب"