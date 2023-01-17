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قاذفتا "تو-160" استراتيجيتان روسيتان تحلقان فوق المحيط المتجمد الشمالي.. فيديو

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قاذفتا
Globallookpress MOD Russia
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتي "تو-160" استراتيجيتين نفذتا رحلة مجدولة استمرت لأكثر من 10 ساعات فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي.

وقالت الوزارة في بيانها: "نفذت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-160" رحلة مخطط لها في المجال الجوي المحايد فوق مياه المحيط المتجمد الشمالي لأكثر من 10 ساعات".

وأكدت أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفق القواعد الدولية الجوية.

المصدر: نوفوستي

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