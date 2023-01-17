الخارجية الإسبانية: لا نخطط لتوريد دبابات "Leopard" إلى أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بأن حكومة بلاده لا تخطط لتوريد دبابات "Leopard" إلى أوكرانيا.

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وقال في خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء: "لا تتم مناقشة هذا الاحتمال (لتوريد الدبابات) في الوقت الراهن، لكن إسبانيا تعمل في كل مرحلة من مراحل الحرب الأوكرانية كل ما تعتبره الأفضل لمساعدة الأوكرانيين في حماية سيادتهم ووحدة أراضيهم وإحلال السلام بأسرع ما يمكن".

وأضاف أنه سيعقد بعد عدة أيام لقاء هام لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين سيتعين عليهم اتخاذ قرارات محورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يؤيد وحدة الاتحاد الأوروبي واصفة إياها بأنها "أفضل أداة لإحلال السلام في أوكرانيا".

وأفادت وسائل إعلام إسبانية في يونيو الماضي بأن السلطات الإسبانية تخطط لتوريد 40 دبابة من طراز "Leopard" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا. لكن تنفيذ هذا الوعد كان يتطلب الحصول على موافقة من ألمانيا. وفيما بعد أفاد موقع "Business Insider" بأن السلطات الألمانية منعت خطط إسبانيا. وفي أغسطس الماضي قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، أن بلادها تخلت عن خططها لتوريد دفعة من الدبابات إلى أوكرانيا بسبب "حالتها السيئة".

المصدر: نوفوستي