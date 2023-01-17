اعتقال جاسوس أوكراني في أوسيتيا الشمالية

أعلنت الخدمة الصحفية لهيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عن اعتقال أحد سكان دول رابطة الدول المستقلة على حدود روسيا وجورجيا بعد التأكد من تورطه في التجسس لصالح أوكرانيا.

وتابع بيان الهيئة: "في سياق أنشطة البحث العملياتي لهيئة الأمن الفدرالية في أوسيتيا الشمالية – ألانيا، تم الكشف عن الأنشطة غير القانونية لمواطن يبلغ من العمر 28 عاما من إحدى دول رابطة الدول المستقلة متورطا بالتجسس، حيث تم الكشف عن المشتبه به أثناء عبوره حاجز لارس العلوي".

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ووفقا لبيان الهيئة، فقد قدم الرجل المراسلات المخزنة في جهازه المحمول على تطبيق "تليغرام"، والتي أثبت محتواها على نقله إلى الجانب الأوكراني معلومات حول موقع المعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية، وأرسل الصور ومقاطع الفيديو إلى الشخص المسؤول.

وبدأت دائرة التحقيق التابعة للهيئة في التحقيق بقضية جنائية ضد المحتجز على أساس جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة "التجسس".

المصدر: تاس