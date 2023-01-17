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8 إصابات بإطلاق نار أثناء فعالية لإحياء ذكرى مارتن لوثر كينغ بفلوريدا الأمريكية

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8 إصابات بإطلاق نار أثناء فعالية لإحياء ذكرى مارتن لوثر كينغ بفلوريدا الأمريكية
CNN
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أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بإطلاق نار في فعالية أقيمت بمناسبة "يوم مارتن لوثر كينغ" في مدينة فورت بيرس بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما أفادت CNN نقلا عن السلطات المحلية.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة المحلية أن أحد الأشخاص أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب أربعة آخرون أثناء محاولتهم مغادرة المنطقة.

وأضافت أن إطلاق النار وقع مساء الاثنين في متنزه إيلوس إليس، حيث أقيم عرض للسيارات و"يوم المرح العائلي" بمناسبة ذكرى مارتن لوثر كينغ، المدافع الأمريكي البارز عن الحقق المدنية الذي اغتيل عام 1968.

ولم تذكر الشرطة ما إذا تم احتجاز أي من المشتبه بإطلاقهم النار أو ما إذا تم تحديد الدوافع المحتملة وراء الهجوم.

المصدر: CNN

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