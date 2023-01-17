قديروف يعلق على قدرة روسيا على مواجهة "الناتو" وتقارير الحرب العالمية الثالثة في أوكرانيا

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن تقييم الخبراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أنها حرب عالمية ثالثة خاطئ، وأن روسيا تستطيع مواجهة الناتو بسهولة.

وقال: "معظم دول العالم ليست في حلف "الناتو" وعدد من الدول هي جزء منه. العديد من الدول الكبرى، بما فيها الصين والهند وباكستان وعشرات البلدان الأخرى التي تقطنها مليارات البشر، حافظت على حيادها، ولهذا ما زلنا بعيدين عن الحرب العالمية الثالثة".

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وأشار إلى أن الغرب وأوروبا يزودان أوكرانيا بمعدات قديمة تم إيقاف العمل بها ولا تشكل تهديدا كبيرا على العسكريين الروس، وروسيا تستطيع مواجهة تكتل "الناتو" وحتى العالم بأسره بسهولة.

وتابع: "شاركت الجمهورية نجاحات القوات الروسية، التي تواصل بشكل مستمر تطهير دونباس من زمر "الناتو" وعصابات "بانديرا". ويتم تنفيذ جميع المهام التي وضعها القائد الأعلى أمامنا بنجاح، إذا كان هناك أمر من القيادة، فلدينا الإمكانيات لتحرير حتى أوكرانيا بأكملها".

وشدد على أن القوات الخاصة الشيشانية تعمل بشكل جيد التنسيق والفعالية، وبفضل إجراءاتها، نجحنا في صد هجمات العدو والدفاع عن العديد من المناطق الاستراتيجية.

وأكد قديروف أنه لم يتم أسر أي قائد شيشاني طوال العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس