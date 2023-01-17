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رئيس صربيا: واشنطن تسخّر كافة جهودها لمواجهة روسيا

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رئيس صربيا: واشنطن تسخّر كافة جهودها لمواجهة روسيا
Globallookpress Tomas Tkacik
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صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن الولايات المتحدة تسخّر كافة جهودها لمواجهة روسيا.

وقال فوتشيتش في حديث لقناة "تي في هابي" الصربية: "دعونا لا نكون ساذجين. هم (الأمريكيون) لا يقفون إلى جانب صربيا".

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وتابع: "يحاولون أن يتصرفوا بشكل عقلاني وجدي لعدم إهدار الطاقة على أي أطراف أخرى، لأنهم ركزوا كافة جهودهم لمواجهة روسيا".

وكان الرئيس الصربي قد أعلن في وقت سابق أنه يتوقع مزيدا من الضغط على صربيا بشأن قضية كوسوفو، وكذلك من أجل انضمام صربيا إلى سياسة العقوبات الغربية ضد روسيا.

وأكدت صربيا مرارا رفضها للعقوبات ضد روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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