ميتسولا تتعهد بمكافحة الفساد والتدخّلات الخارجيّة في البرلمان الأوروبي

تعهّدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بتنفيذ إصلاحات تهدف إلى مكافحة الفساد والتدخلات الخارجية في البرلمان الأوروبي الذي هزّته فضيحة فساد مدوية مؤخرا.

وصرّحت ميتسولا في مستهلّ جلسة عامة في ستراسبورغ أن "أحداث الشهر الماضي أظهرت الحاجة إلى بناء روابط ثقة مع المواطنين الأوروبيين الذين نمثّلهم".

وأضافت "سنتخذ إجراءات لتعزيز المعركة ضد الفساد ووسائل مكافحة التدخّلات الأجنبيّة" في الهيئة الأوروبية.

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وكان من المرتقب أن تفتتح رئيسة البرلمان جلسته العامة الأولى لعام 2023 في مقره بستراسبورغ في شرق فرنسا، بالإعلان رسميا عن عدة إجراءات منها تقييد نفاذ النواب السابقين إلى البرلمان، وقيودا على تسجيل أفراد من خارج المؤسسة يلتقون أو يتحدثون أو يمارسون الضغوط في البرلمان.

إضافة إلى ضرورة تسجيل النواب الأوروبيين رسميا الهدايا التي يتلقونها ورحلات السفر المدفوعة الكلفة التي يقومون بها، وإجراءات عقابية للمخالفات.

المصدر: "أ ف ب"