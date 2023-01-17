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نائبا وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين يزوران كييف

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نائبا وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين يزوران كييف
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، ونائب وزير الدفاع كولن كال، وصلا إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن نائبي الوزيرين توجها إلى كييف "للقاء الرئيس زيلينسكي ومسؤولي مكتب الرئاسة والمسؤولين الأوكرانيين رفيعي المستوى للتأكيد على الدعم الأمريكي".

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وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الوفد الأمريكي تحدث مع رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الدفاع.

وتطرقت المباحثات إلى قضايا الطاقة والمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا ومواصلة المساعدات العسكرية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات مليارات الدولارات.

المصدر: نوفوستي

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