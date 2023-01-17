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أوسيتيا الجنوبية تعتزم توسيع تعاونها مع الأقاليم الروسية

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أوسيتيا الجنوبية تعتزم توسيع تعاونها مع الأقاليم الروسية
Legion-Media
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أعلن وزير خارجية جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أخسار دجيويف، أن بلاده تعتزم تكثيف وتوسيع التعاون مع الأقاليم الروسية وأن التركيز في عمل وزارة الخارجية ينصب على تطوير العلاقات مع روسيا.

وقال: "وقعت روسيا وأوسيتيا الجنوبية العام الماضي برنامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية للفترة 2022-2025. واليوم، يتم وضع بروتوكول لهذا البرنامج فيما يتعلق بالقطاع العام".

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وأضاف: "نخطط لتكثيف وتوسيع العمل مع أقاليم روسيا. من جانب الزملاء الروس نجد تفهما ودعما من وزارة الخارجية".

وأشار إلى أن وزارة خارجية أوسيتيا الجنوبية تعتزم تقديم المزيد من المساعدة للوزارات والإدارات في أوسيتيا الجنوبية لتكثيف الاتصالات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

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