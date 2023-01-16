شولتس يعلق على استقالة وزيرة دفاعه

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن لديه رؤيته لتطور الوضع على خلفية استقالة وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت، وأنه سيعلنها في وقت لاحق.

وقال شولتس للصحفيين في أعقاب زيارته لمقر شركة "هينزولدت" للصناعات الدفاعية في مدينة أولم الألمانية، يوم الاثنين: "اليوم طبعا ليس مناسبا للحديث عن تطورات الأحداث لاحقا. لكنني أود أن أقول إن لدي رؤية واضحة، وهي ستكون معروفة للجميع قريبا، عما سيحدث".

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وتابع قائلا إن "القوات المسلحة الاتحادية ووزارة الدفاع وجميع من لهم علاقة بالدفاع الوطني يستحقون معرفة ذلك قريبا. وأنا أعرف كيف يجب أن يحدث كل شيء من وجهة نظري. ونحن سنعلن عن ذلك في الوقت المناسب".

وأكد شولتس احترامه لقرار وزيرة الدفاع لامرخب الاستقالة من منصبها، مشيرا إلى أنه كان يعمل معها منذ سنوات طويلة.

وكانت كريستين لامبريخت، الذي تولت منصب وزيرة الدفاع منذ ديسمبر 2021، قد قدمت يوم الاثنين 16 يناير الاستقالة من منصبها.

المصدر: نوفوستي