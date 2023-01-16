ضابط مخابرات أمريكي: الأزمة الأوكرانية أفقدت واشنطن هيمنتها وحققت التعددية القطبية

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في مقال لصحيفة Global Times أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجح في إحباط المحاولات الغربية لردع روسيا في أوكرانيا.

وقال ريتر: "رفض روسيا الركوع ووقوفها بوجه الغرب بعث برسالة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يعودا قادرين على استخدام العقوبات لتحقيق أهدافهما".

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وأشار إلى أن حلف "الناتو" يستخدم الأوكرانيين لشن حرب بالوكالة ضد روسيا حيث يقوم بتدريب القوات الأوكرانية وتجهيزها وتسليحها بعشرات المليارات من الدولارات، كما يزودها ببيانات استخبارية.

وأكد أن الغرب حاول إضعاف موسكو بفرض عقوبات عليها، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل وكانت نتيجة السياسة المعادية لروسيا هي الضعف الاقتصادي لأوروبا، وفشل هيمنة الولايات المتحدة، وفتح الطريق أمام تعددية الأقطاب مع تنامي دور "بريكس".

وتابع: "هناك تحول جيوسياسي جذري من الهيمنة الأمريكية إلى التعددية القطبية، ويحدث ذلك بسبب الأزمة الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي