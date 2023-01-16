نتنياهو: إسرائيل تسخّر كافة مواردها وجهودها لإعادة أسراها ومفقوديها من غزة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "تسخّر كافة مواردها وجهودها لإعادة أبنائها الأسرى والمفقودين من غزة".

إقرأ المزيد

وتعليقا على الفيديو الذي نشرته كتائب القسام الاثنين، وعرضت من خلاله رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفيرا منغستو يطالب فيها إسرائيل بالإفراج عنه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نشر فيديو منغيستو خدعة تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة.

وفي الفيديو قال منغستو: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟".

وأضاف: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟".

وفي أبريل 2016، أعلنت كتائب القسام لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، أفيرا منغستو، شام السيد، هدار غولدن، وشاؤول آرون.

والأسرى الأربعة بينهم جنديان أسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة.

المصدر: RT + وسائل إعلام