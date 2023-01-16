للمرة الثانية خلال أيام.. برلين تستدعي السفير الإيراني

استدعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين السفير الإيراني لدى برلين للمرة الثانية خلال أسبوع، في أعقاب تنفيذ طهران عدد من الإعدامات، حسبما أفادت الخارجية الألمانية.

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يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيران السبت إعدام المسؤول السابق في الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، وهو إيراني بريطاني أدين بتهمة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات البريطانية، الأمر الذي أثار شجب الدول الغربية ومنظمات غير حكومية.

وأكد المتحدث كريستوفر برغر الإجراء الذي اتخذته الوزيرة، ردا على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن استدعاء السفير "على خلفية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وموجة إعدامات".

وهذه المرة الثانية في غضون ثمانية أيام التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني. وكانت استدعته الاثنين الماضي للاحتجاج على إعدام رجلين على صلة بالاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد في سبتمبر الماضي.

وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، نفذ أربعة منها في حق مدانين بهجمات على قوات الأمن.

المصدر: أ ف ب