تشاووش أوغلو: الولايات المتحدة تخلت عن حيادها في علاقتها مع تركيا لصالح اليونان

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن الولايات المتحدة تخلت عن سياسة الحياد في علاقتها مع تركيا لصالح اليونان.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء البوسنة والهرسك، بيسيرا تركوفيتش، في العاصمة التركية أنقرة، أن وسائل الإعلام الغربية أفادت، بأن الولايات المتحدة باعت اليونان طائرات F-35، وأكد أن أولوية تركيا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها.

وأكد أوغلو، أنه سيلتقي يوم الأربعاء المقبل بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في واشنطن، لبحث العلاقات الثنائية، وآليات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وملف طائرات F-51، وعدد من الملفات الدولية والإقليمية.

وتطرق إلى ملف طائرات F-35، مشيرا إلى أن أنقرة وواشنطن استكملتا نقاشهما في هذا الملف، وأن وزارة الدفاع الأمريكية رفعت توصياتها لوزارة الخارجية والإدارة الأمريكية، وأبلغتا الكونغرس بالملف بطريقة غير رسمية.

وأكد أوغلو، أن تركيا لن تقبل بشراء أي معدات عسكرية من أي بلد بشروط مسبقة.

المصدر: RT