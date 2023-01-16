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القضاء الإيراني يعلن الإعفاء عن المئات من السجناء والمحكومين بالقصاص

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القضاء الإيراني يعلن الإعفاء عن المئات من السجناء والمحكومين بالقصاص
AP
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أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني ايجئي، الموافقة على الإفراج عن 975 من السجينات، والعفو عن 310 محكوما بالقصاص.

وقال ايجئي إنه "في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الإيراني (بدأ في 21 مارس 2022)، وفي ظل الجهود المتواصلة من الزملاء في المحاكم ومجالس فض المنازعات ومساعدة المحسنين، وعفو بعض أولياء الدم، تم الإفراج عن 975 من السجينات ومنح الإجازة لـ6 آلاف أخريات بمناسبة مولد السيدة فاطمة الزهراء، والعفو عن 310 محكوما بالقصاص".

وأشار إلی ذكرى هروب الشاه محمد رضا بهلوي من البلاد وفظائع النظام البهلوي بحق الشعب الإيراني، وقال: "هذا النظام لكونه بعيدا عن الله تعالى واعتماده على الأجانب خاصة الولایات المتحدة الأمريكية وبریطانیا ارتكب فظائع كثيرة بحق الشعب الإيراني وأضر بكرامة وشرف شعبنا ووفر الأرضیة لنهب ممتلكات الشعب وثرواتهم الوطنية".

المصدر: irna

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