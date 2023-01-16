باكستان.. محام يقتل رئيس نقابة المحامين السابق داخل المحكمة (فيديو)

قتل رئيس نقابة المحامين السابق في باكستان، عبداللطيف أفريدي، اليوم الاثنين، داخل محكمة بيشاور العليا برصاص أحد المحامين.

وذكرت إذاعة باكستان أن المحامي أطلق النارعلى أفريدي في غرفة نقابة المحامين في المحكمة العليا في بيشاور. واعتقلت الشرطة القاتل على الفور، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها.

Alleged killer of advocate Latif Afridi, arrested from spot in Peshawar pic.twitter.com/ntRbR5uzEN — خالد (@khalid_pk) January 16, 2023

أدان رئيس الوزراء شهباز شريف بشدة مقتل أفريدي، مشددا على أنه "يتعين على حكومة مقاطعة خيبر بختونخوا أن تعاقب من يقف وراء الحادث الإرهابي وتنزل بحقه عقوبة قصوى".

كما أشاد بعمل أفريدي، قائلا إن "عبد اللطيف أفريدي خاض طوال حياته صراعا من أجل سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا الكفاح سيستمر".

Abdul Latif Afridi, a progressive political leader, died after being shot inside Peshawar High Court #RIPpic.twitter.com/9WbxRTKM78 — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) January 16, 2023

وندد وزير الداخلية رنا صنع الله بشدة بمقتل عبد اللطيف أفريدي. وأعرب عن قلقه إزاء تدهور حالة القانون والنظام في خيبر بختونخوا. وقال إن "مرتكبي هذه الجريمة النكراء يجب أن يعاقبوا بأشد العقوبات وفقا للقانون".

Former President of Peshawar High Court and Supreme Court Bar Associations Abdul Latif Afridi Advocate could not sustain injuries after he was shot by unidentified assailants at the Peshawar High Court. pic.twitter.com/fFoyrgJO0P — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) January 16, 2023

المصدر: radio pakistan