كمبوديا تقوم بتدريب خبراء المتفجرات الأوكرانيين

بدأت كمبوديا بتدريب خبراء المتفجرات الأوكرانيين بدعم فني من اليابان.

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جاء ذلك فيما نقلته صحيفة Khmer Times المحلية، حيث أفادت الصحيفة ببدء المركز الكمبودي لمكافحة الألغام CMAC رسميا بتدريب خبراء المتفجرات الأوكرانيين بدعم تقني من الحكومة اليابانية، حيث سيقوم المتخصصون الكمبوديون بتدريب الأوكرانيين، الذين وصلوا إلى البلاد، على مهارات إزالة الألغام، وكذلك كيفية استخدام المعدات والأدوات لتحييد العبوات الناسفة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز مكافحة الألغام هنغ راتانو قوله إن "التدريب سيركز على أحدث التقنيات والمعدات لإزالة الألغام الأرضية وتحييدها"، موضحا أن الحكومة اليابانية قدمت الدعم الفني للتدريب من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وكانت السلطات الكمبودية قد أرسلت، ديسمبر الماضي، 3 خبراء في إزالة الألغام إلى أوكرانيا للمساعدة في تدريب خبراء إزالة الألغام المحليين.

المصدر: نوفوستي