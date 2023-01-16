بدء التدريبات الجوية التكتيكية لدولة الاتحاد (روسيا-بيلاروس)

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن بدء التدريبات الجوية التكتيكية لدولة الاتحاد.

وقد بدأت الوحدات الروسية والبيلاروسية المناورات، وهي تشكل جزءا من عنصر الطيران في التجمع الإقليمي للقوات، حيث تضع تلك الوحدات الهدف الرئيسي لها زيادة قابلية التشغيل البيني في أداء مهام التدريب القتالي.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع البيلاروسية: "خلال المناورات، من المقرر العمل على مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك إجراء الاستطلاع الجوي، تسيير دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول حدود البلاد، تقديم الدعم الجوي لتجمعات القوات، إنزال القوات التكتيكية المحمولة جوا، تسليم البضائع وإجلاء الجرحى"، فيما أشارت الوزارة إلى أن جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية البيلاروسية وقوات الدفاع الجوي ستشارك في هذه المناورات التي سوف تستمر حتى 1 فبراير.

وكان رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن تعزيز مجموعة القوات البيلاروسية الروسية يهدف إلى تعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد، وليست موجهة ضد دول ثالثة.

بدوره، أفاد نائب وزير الدفاع أندريه جوك بأن البلدين سيواصلان تحسين تدريب الجيش، وبعد تدريبات الطيران التكتيكية سيتم إجراء أنواع مختلفة من تدريب هيئة الأركان، حيث ستكون التدريبات المشتركة "درع الاتحاد 2023" أحد مراحل الإعداد.

المصدر: نوفوستي