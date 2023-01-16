أسير أوكراني: شهدت القضاء على سرية كاملة في أرتيوموفسك

تحدث مجند أوكراني شارك في الأعمال القتالية في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية وتم أسره لاحقا، أنه شهد مقتل سرية كاملة من زملائه.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "كنت في باخموت (الاسم الأوكراني للمدينة). الرعب... الرعب. كان هناك الكثير (من الخسائر). تم القضاء على سرية كاملة".

وأضاف أن "القيادة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يتعاملون مع المجندين الأوكرانيين مثل لحم للمدافع ولم يحموهم".

وتابع أنه كان يقدم مساعدة طبية للزملاء المصابين.

المصدر: نوفوستي