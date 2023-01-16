 
مباشر

أسير أوكراني: شهدت القضاء على سرية كاملة في أرتيوموفسك

أخبار العالم

أسير أوكراني: شهدت القضاء على سرية كاملة في أرتيوموفسك
AP
مدينة أرتيوموفسك، أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukc8

تحدث مجند أوكراني شارك في الأعمال القتالية في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية وتم أسره لاحقا، أنه شهد مقتل سرية كاملة من زملائه.

إقرأ المزيد
أسير أوكراني يتحدث عن المرتزقة الأمريكيين في سوليدار
أسير أوكراني يتحدث عن المرتزقة الأمريكيين في سوليدار

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "كنت في باخموت (الاسم الأوكراني للمدينة). الرعب... الرعب. كان هناك الكثير (من الخسائر). تم القضاء على سرية كاملة".

وأضاف أن "القيادة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يتعاملون مع المجندين الأوكرانيين مثل لحم للمدافع ولم يحموهم".

وتابع أنه كان يقدم مساعدة طبية للزملاء المصابين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا