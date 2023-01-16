موسكو تسجل محاولات عدائية تجاه المؤسسات الروسية بالخارج

قال نائب وزير خارجية روسيا يفغيني إيفانوف، إن الجانب الروسي رصد محاولات تصرف عدائية تجاه المؤسسات الروسية بالخارج، وبالذات في عدة دول غربية.

ووفقا له، تتضمن هذه التصرفات، محاولات إشعال النيران في مباني البعثات الروسية أو افتعال حوادث مرور مع دبلوماسيين روس.

وأشار نائب الوزير، إلى أنه على خلفية هستيريا الروسفوبيا التي تم تأجيجها بشكل مصطنع بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تواصل موسكو تسجيل حالات صارخة لانتهاك القانون الدولي من قبل الدول الأجنبية، بما في ذلك في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية الروسية.

ونوه إيفانوف بأن الكثير من دول الغرب، وبخلاف التزاماتها، تسمح ليس فقط بالاستفزازات، بل وبأعمال العنف ضد البعثات الروسية الخارجية وضد الموظفين العاملين فيها.

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وأضاف: "جرت محاولات لإحراق مباني سفاراتنا وقنصلياتنا مرات كثيرة، وتم إلقاء زجاجات حارقة وأشياء خطرة أخرى على أراضيها، وتم تحطيم زجاج النوافذ في المدارس ومباني المكاتب والمباني السكنية التابعة لبعثاتنا الخارجية. وهناك حالات اعتداء مباشر على موظفينا وأفراد عائلاتهم، ومحاولات ترتيب وتلفيق حوادث مرور بمشاركتهم، وإلحاق أضرار متعمدة بسيارات الروس".

ووفقا له، قامت النيابة العامة الروسية، بفتح قضايا جنائية للتحقيق في بعض هذه الحوادث.

المصدر: تاس