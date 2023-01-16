آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /16.01.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukbc
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل.
- دعوة إلى إعادة شراء سلاح ألماني من قطر وتسليمه إلى أوكرانيا
- معارض أوكراني: الساسة الأمريكيون والأوروبيون لا يريدون السلام في أوكرانيا
- أسير أوكراني يتحدث عن المرتزقة الأمريكيين في سوليدار
- مصدر: القوات الأوكرانية تخطط لـ "تدمير" أرتيوموفسك في حالة التراجع
- موسكو تسجل محاولات عدائية تجاه المؤسسات الروسية بالخارج
- سي إن إن : الولايات المتحدة اختبرت أسلحتها في أوكرانيا وخرجت باستنتاج مهم
- برلماني أوروبي يكشف سبب تأسيس الولايات المتحدة للناتو
- سياسي فرنسي يحدد عواقب التخلي عن الغاز الروسي