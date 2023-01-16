"بيلد": شولتس يواجه صعوبة في العثور على امرأة لتعيينها خليفة لوزيرة الدفاع

أفادت صحيفة "بيلد" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس يواجه صعوبة في العثور على امرأة لتعيينها وزيرة للدفاع خليفة لكريستين لامبرخت، المستقيلة.

وقالت الصحيفة: "شولتس لديه مشكلة مع النساء عندما يتعلق الأمر بتعيينهم في المناصب، حيث أنه في بداية فترته الرئاسية، وعد بأن نصف فريقه الحكومي على الأقل سيتألف من النساء".

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وأشار كاتب المقال إلى أن "مصيبة" المستشار تكمن في أنه يركز بشدة على جنس المرشح لمنصب وزير الدفاع.

وعلق نائب رئيس البرلمان الألماني، ولفغانغ كوبيكي، على الوضع: "يجب على المستشار أن يملأ وزارة الدفاع، المهمة للغاية لأمن ألمانيا، وليس المهم جنس الموظف، بل كفاءته فقط".

وذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادرها في وقت سابق، أن لامبرخت قررت الاستقالة من منصب وزير الدفاع.

وتزايدت في الفترة الأخيرة الأصوات المطالبة بإقالة لامبرخت على خلفية الفيديو الذي نشرته ليلة رأس السنة.

المصدر: نوفوستي