نشر موقع Country.ua إفادات عسكريين أوكرانيين اعترفوا فيها بخسارة بلدة سوليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، مفنّدين بذلك ما يشيعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن استمرار القتال.

ونقل الموقع عن قادة ميدانيين أوكرانيين أن "الروس سيطروا على المنطقة الصناعية في المنجم رقم 7 في سوليدار حيث كانت تتحصن القوات الاوكرانية، وأن جبهة المواجهة انتقلت إلى خارج سوليدار".

وتأتي هذه الاعترافات فيما يواصل زيلينسكي إنكار سيطرة الجيش الروسي على المدينة، مؤكدا استمرار القتال فيها.

وانتهت عملية القوات الروسية بتحرير سوليدار في مساء يوم 12 يناير، حيث تعد المدينة من الناحية العسكرية مهمة لمواصلة تحرير بقية مناطق دونيتسك، حيث تقع وسط خط الدفاع أرتيموفسك ـــ سيفرسك.

المصدر: نوفوستي