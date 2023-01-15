إعلام عبري: رجل دين إيراني كبير زار إسرائيل سرا

ذكر موقع i24NEWS أن رجل دين إيرانيا معارضا زار إسرائيل مؤخرا سرا، والتقى شخصيات في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد موقع القناة العبرية أن "التفاصيل الشخصية حول الإمام" موجودة لديه، إلا أنه لن يكشفها خشية تعرض رجل الدين "للاضطهاد من قبل السلطات الإيرانية".

واكتفى الموقع بذكر معلومة واحدة حول رجل الدين ذاك وهي أنه "طالب سابق للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".

وقال الموقع إنه تواصل مع رجل الدين، وقال إنه "لم ينف إجراء الزيارة، بل أشار إلى صداقة تجمعه مع أحد أعضاء دائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأضاف أن مصدرا مقربا من نتنياهو أكد حضور الاجتماع.

المصدر: "i24NEWS"