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"الدوما": لا تسوية مع الغرب وروسيا ستحقق كافة أهدافها في أوكرانيا

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Globallookpress
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أكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن الغرب لا يسعى للتسوية في أوكرانيا، وأن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية وتنهي الهيمنة الغربية الفاشلة.

وشدد على أن روسيا ستحمي سيادتها وتمضي قدما وأن ما يحدث الآن هو كسر للهيمنة الفاشلة الغربية.

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وقال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق اليوم إن التطبيع مع روسيا بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا غير وارد، وأن دولا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

المصدر: نوفوستي

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