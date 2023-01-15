شركة "رافائيل" الإسرائيلية تكشف عن منظومة دفاعية جديدة مضادة للمروحيات والمسيّرات (فيديو)

كشفت شركة "رافائيل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية، عن منظومة مضادة للمروحيات والطائرات بدون طيار، ترصد أهدافها على مسافة تزيد عن 50 كم.

وسيسمح النظام المعروف باسم "Drone Dome" للوحدات المناورة بتحديد أو اكتشاف التهديدات الجوية وتحييدها، قبل وقت طويل من تعرضها للخطر، بالإضافة إلى ذلك فإنها تتيح حماية القواعد العسكرية ومناطق تجمع القوات والأصول الاستراتيجية مثل المطارات.

وتعتبر الطائرات بدون طيار والحوامات الآن تهديدا كبيرا للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية والقوافل اللوجستية التي يعد دعمها مهما للهجمات البرية.

وحسب موقع "ماكو" الإسرائيلي، فإنه "كلما زاد نطاق الكشف تستعد القوة التي يحميها النظام للتهديد جيدا وتقوم بالرد عليه، خاصة عندما تكون قادرة على تحييد الحوامة أو الطائرة بدون طيار من مسافة 50 كم".

ويدور الحديث هنا عن نظام معياري مرن، يتم التحكم فيه من موقع قيادة متقدم ويمكن وضعه أو نصبه في موقع أرضي حيث تتواجد القوة العسكرية، أو على المركبات وحتى على السفن.

ويبني النظام من لحظة تفعيله نوعا من "القبة" غير المرئية التي توفر الحماية على طوال ساعات اليوم وفي أي طقس.

ومن خلال الجمع بين أجهزة الاستشعار لاكتشاف الإشارات والرادار الكهروضوئي متعدد المهام، فإن "النظام منذ اللحظة التي يكتشف فيها تهديدا، يعمل على تشويش الاتصال مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الحوامة التي تشكل التهديد، وهناك خيار آخر هو اعتراض التهديد بالليزر الفعال ضد جميع أنواع التهديدات".

وتقول شركة "رفائيل" إن "القدرات الجديدة للنظام تتضمن تقنيات تشويش متنوعة تسمح للنظام بتوفير حماية شاملة ضد الهجمات من مسافات وارتفاعات متفاوتة"، وتؤكد الشركة أيضا على أن "النظام جاهز للاستخدام عملياتيا".

Meet Israel's Drone Dome - A New Laser Defense System! 🇮🇱 pic.twitter.com/i4nM4bnir9 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 14, 2020

المصدر: "سبوتنيك" + موقع "ماكو" الإسرائيلي