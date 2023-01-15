خبير: التهديدات الإسرائيلية لـ"حزب الله" والمنطقة حرب نفسية

أكد الخبير العسكري المصري اللواء محمد الشهاوي، أن تهديدات إسرائيل بإعادة لبنان 50 عاما للوراء إن هاجمت "حزب الله"، تأتي في إطار الحرب النفسية ضد الدول المحيطة بإسرائيل.

وقال إن تهديد رئيس الأركان الإسرائيلي الأخيرة، فضلا عن تهديدات تل أبيب الدائمة بتدمير المنشآت النووية الإيرانية أو توجيه ضربة انتقامية لها، هو منذ فترات طويلة جدا ولم يحدث أي شيء ولكنه يدخل في إطار الحرب النفسية.

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وأضاف في حديث خاص لـRT: "الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من العقوبات الكثيرة على إيران لم تمنعها من أن تقوم بتطوير برنامجها النووي والطائرات المسيّرة، وبالتالي أن الحرب هي بلا حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران".

وتابع الشهاوي أنه عندما يتم ذكر أن إسرائيل مستعدة لإعادة لبنان 50 عاما إلى الوراء إذا دخلت في حرب مع "حزب الله" هي أيضا حرب نفسية، لأن الحزب أصبح رقم واحد في المعادلة بالنسبة لإسرائيل بما يملكه من صواريخ إيرانية وأيضا مسيّرات إيرانية."

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT