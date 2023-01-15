كييف: تركيا تقترح فتح ممر إنساني عبر أراضيها بين أوكرانيا وروسيا

أكد مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميتري لوبينيتس، أن تركيا عرضت فتح ممر إنساني عبر أراضيها بين أوكرانيا وروسيا، وأن أنقرة وموسكو لم تؤكدا موقفهما بعد إزاء هذا المقترح.

وقال لوبينيتس إن تركيا تريد أن تصبح وسيطا ويريد الجانب التركي استخدام قنوات اتصالهم مع روسيا لعمليات المبادلة، حيث يمكن للمدنيين أو الجنود الجرحى العودة من روسيا إلى تركيا، وبعد ذلك سيعودون إلى أراضي أوكرانيا.

وأكد أن هذه المسألة ما زالت فكرة وفي الوقت الحالي، يجري بحثها من قبل جميع الأطراف.

وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، في وقت سابق أنها التقت بنظيرها الأوكراني، لوبينيتس، لبحث قضايا تقديم المساعدة الإنسانية لمواطني البلدين.

المصدر: نوفوستي