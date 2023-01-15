بعدما زيّف سيرته الذاتية.. سيناتور أمريكي يواجه سحب عضويته

أكد رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، أنه من الممكن طرد عضو المجلس جورج سانتوس الذي زور سيرته الذاتية، وذلك في حال ثبوت انتهاكات في حملته الانتخابية.

وقال كومر لشبكة "سي ان ان": "إذا انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، فسيتم طرده من الكونغرس".

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ووصف كومر سانتوس بأنه "رجل سيء" واعتبر أنه يرفض طريقته في دخول الكونغرس.

وأضاف أنه "سيخضع لتحقيق صارم، ليس بالضرورة بسبب الكذب، ولكن بسبب مخالفات تمويل الحملات الانتخابية المحتملة".

وواجه سانتوس الذي انتخب عضوا في الكونغرس في نوفمبر انتقادات ودعوات متزايدة للاستقالة بعد اعترافه بتزيف جزء كبير من سيرته الذاتية.

المصدر: نوفوستي