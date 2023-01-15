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الدفاع البريطانية تنفي أنباء عن إرسال مروحيات Apache إلى أوكرانيا

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الدفاع البريطانية تنفي أنباء عن إرسال مروحيات Apache إلى أوكرانيا
Sputnik
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قالت مراسلة قناة "سكاي نيوز" ديبورا هاينز، إن وزارة الدفاع البريطانية نفت مقالة نشرتها صحيفة "ميرور" جاء فيها أن لندن ستزود كييف بمروحيات عسكرية من طراز أباتشي.

وكتبت المراسلة تغريدة على تويتر: "أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن مقالة صحيفة ميرور التي زعمت بأن لندن سترسل مروحيات هجومية من طراز أباتشي إلى أوكرانيا، غير صحيحة".

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في وقت سابق، أفادت صحيفة Mirror، بأن بريطانيا قررت تزويد قوات كييف بـ 4 مروحيات قتالية من طراز Apache، وعدد من دبابات Challenger 2.

وبعد تصريح ديبورا هاينز، قامت صحيفة "ميرور" بشطب المقالة من موقعها.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي

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