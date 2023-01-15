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الإعلان عن تلغيم الجانب الشمالي الغربي لحدود أوكرانيا

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الإعلان عن تلغيم الجانب الشمالي الغربي لحدود أوكرانيا
Sputnik
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قال فيتالي كوفال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمقاطعة ريفني في أوكرانيا، إنه تم تلغيم الجانب الشمالي الغربي من حدود البلاد.

وأشار كوفال إلى أنه تم نشر الألغام على طول حدود أوكرانيا مع بيلاروس في مقاطعة ريفني.  

الإعلان عن تلغيم الجانب الشمالي الغربي لحدود أوكرانيا

وأضاف كوفال: "قمنا في منطقتنا بتلغيم كل محيط الحدود مع بيلاروس".

وأكد كوفال، على أن المستنقعات والغابات الكثيفة تنتشر في شمال مقاطعة ريفني.

ووفقا له، تقوم قوات الهندسة في الجيش الأوكراني بتشييد التحصينات وحفر الخنادق المضادة للدبابات بشكل نشيط في شمال المنطقة.

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يذكر أن العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير حول إمكانية الهجوم الروسي على أوكرانيا من جهة بيلاروس في الفترة الأخيرة، على خلفية التدريبات المشتركة بين القوات الروسية والبيلاروسية والاتصالات بين العسكريين وكبار المسؤولين.

المصدر: نوفوستي

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