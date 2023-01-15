مقتل مدنيين في قصف أوكراني لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

قالت ممثلية جمهورية لوغانسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القصف الأوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسبب بمقتل اثنين من المدنيين.

ووفقا لبيان الممثلية، قصفت القوات الأوكرانية المركز السكني نوفوبسكوف من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وقتلت اثنين من المواطنين.

وأضاف البيان: "أسفر القصف الأوكراني عن استشهاد مدنيين من مواليد 1981 و 1982 وتدمير مبنى سكني".

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ويشار إلى أن المركز السكني نوفوبسكوف، يتعرض بشكل دوري لقصف مدفعي وصاروخي من جانب القوات الأوكرانية.

من جانبها، قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن الجيش الأوكراني أطلق في الساعة 8.55 بتوقيت موسكو) خمس قذائف من عيار "الناتو" من عيار 155 مم على منطقتين في مدينة دونيتسك.

وأضافت: "في الثامنة و55 دقيقة تعرضت ضاحية غيورغيفكا (منطقتي كيروفسكي وبتروفسكي) بمدينة دونيتسك للقصف بخمس قذائف مدفعية من عيار 155مم. وفي التاسعة و25 دقيقة فتح العدو النيران على المركز السكني غورلوفكا وقصفها بخمس قذائف من عيار 152 مم.

المصدر: نوفوستي