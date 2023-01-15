كوريا الجنوبية تسجل انخفاضا في التعداد السكاني للعام الثالث على التوالي

انخفض التعداد السكاني في كوريا الجنوبية خلال العام 2022، لتسجل بذلك انخفاضا للعام الـ 3 على التوالي، وتسجل نسبة عزوبة بلغت الـ 10 ملايين فرد.

وأوضحت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية في بيانها، أن التعداد السكاني في كوريا الجنوبية بحلول الـ 31 من ديسمبر 2022، بلغ 51.439.038 نسمه، بنسبة انخفاض بلغت الـ 0.39% مقارنة بالعام 2021.

وأضاف بيان الوزارة، أن نسبة العزوبية بين الشباب ارتفعت بنسبة 41%، حيث فاق عدد الأسر المكونة من شخص واحد الـ 9 ملايين، كما سجلت الأسرة المكونة من شخصين نسبة 65.2%، من إجمالي أكثر من 23 مليون أسرة في كوريا الجنوبية.

وبحسب الجنس، فللعام الـ 4 على التوالي تسجل كوريا الجنوبية انخفضا في عدد الذكور بلغ الـ 25.636.951، في حين انخفض عدد الإناث لمدة عامين متتاليين ليسجل 25.802.087.

إقرأ المزيد

ووفقا للعمر، كانت نسبة الأشخاص في الخمسينيات من العمر هي الأكبر حيث بلغت الـ 16.7%، وبلغت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر الـ 18%.

وأشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إلى أنه بحلول العام 2025 ستفوق نسبة كبار السن بعمر الـ 65 عاما فما فوق الـ 20%.

وأظهرت البيانات أنه من بين 17 مدينة وإقليم في كوريا الجنوبية، سجلت مدينة إنتشيون، وإقليم كيونغكي، ومدينة سيجونغ، وجزيرة جيجو، وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، زيادة في عدد السكان خلال العام 2022.

في حين سجل أول انخفاض سنوي في تعداد السكان في كوريا الجنوبية خلال العام 2021.

المصدر: يونهاب